F. Galli sul ritorno con la Roma: "Sono fiducioso, il Milan non fallirà"

vedi letture

Partita pazza al Mapei Stadium con il Milan che pareggia 3-3 con il Sassuolo, rimontando due gol nel finale. Una prova nel complesso che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri soprattutto per la prestazione globale a livello difensivo ma che almeno mantiene al sicuro la seconda posizione del Diavolo in campionato. Nello studio di Milan Tv è intervenuto l'ex calciatore rossonero Filippo Galli per commentare la sfida di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore del Diavolo.

Le parole di Filippo Galli sul ritorno di Europa League contro la Roma: "Giovedì è mancata la fascia sinistra. I nostri ragazzi sono apparsi un po’ spenti e non hanno avuto alcun impatto sulla gara, Leao ma anche Theo. Dopodiché tutta la squadra non ha reso. Per quello sono fiducioso perché non penso di rivedere quel Milan: può fare molto di più, anche trovare un Giroud che non sbagli quel gol offerto su un piatto d’oro. Io sono fiducioso e credo che il Milan non fallirà, i ragazzi daranno il meglio di sé e pescheranno tutto quello che hanno tra energie fisiche e mentali."