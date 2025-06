F. Galli: "Vorrei vedere il primo Allegri visto in rossonero: sapeva leggere partite, trasformarle con i cambi, proponeva una squadra piacevole da vedere"

Filippo Galli, ex rossonero, ha parlato così del Milan a Repubblica (ed. Milano): "Se il Milan è sulla strada giusta? Al momento sì. Prendere un ds di campo come Tare è già un segnale molto positivo. Allegri? Mi piace e gli do fiducia, ma vorrei vedere il primo Allegri visto in rossonero: sapeva leggere partite, trasformarle con i cambi, proponeva una squadra piacevole da vedere. Non vorrei l’Allegri del corto muso, del calcio semplice. Cessioni pesanti? Resti solo chi ha voglia di farlo.

La sconfitta dell'Inter in finale di Champions? Ho un fratello interista che adoro, quindi non riesco a gufare. Però ho pensato: ‘Caspita, se l’Inter avesse vinto gli amici interisti mi avrebbero massacrato!’. Da questo punto di vista mi ha fatto piacere non ce l’abbiano fatta, anche come forma di autodifesa. Senza cattiveria".