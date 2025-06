F. M. Ricci: "In un campionato tattico come la Serie A, Modric può starci tranquillamente e in più potrà essere da guida per una squadra apparsa spesso fragile"

Filippo Maria Ricci, corrispondente in Spagna per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso su gazzetta.it commentando l'arrivo di Luka Modric al Milan e su cosa potrà dare il croato al club rossonero: "Risposta secca? Tanto. Sarebbe stato meglio ovviamente se fosse arrivato qualche anni fa, ma 27 trofei vinti dopo l'arrivo al Real Madrid, Modric resta un giocatore molto sano. Quest'anno non ha avuto infortuni e ha giocato 65 partite, 11esimo per minuti nel Real Madrid. Ancelotti lo ha utilizzato a centrocampo o come suggeritore degli attaccanti e Modric ha fatto benissimo in entrambi i ruoli. Modric sarebbe uomo d'ordine e di fantasia in campo e leader fuori. In un campionato tattico come la Serie A, questo splendido 40enne può starci tranquillamente e in più potrà essere da guida per una squadra apparsa spesso fragile".

LE ULTIME SU MODRIC AL MILAN

Il Milan crede, con il viaggio in Croazia di ieri di Igli Tare, di aver convinto Luka Modric ad accettare il progetto rossonero. Ne parla così Fabrizio Romano su DAZN:

"Aspettiamo ancora che Modric formalizzi la sua decisione ufficiale di firmare un contratto: quando si tratta di giocatori a parametro zero bisogna essere cauti fino alla fine. Ma in questo da quello che sto sentendo, soprattutto da parte del club, al Milan credono di avere un accordo verbale con Luka Modric. Un anno di contratto con opzione per un altro, lo stipendio sarà di 3,5 milioni di euro a stagione. Ieri il DS del Milan era in Croazia per incontrare Modric e offrirgli questo contratto. La percentuale che diamo a questo affare è dell’80%: c’è un accordo verbale ma siamo ancora in attesa che Modric firmi. Una percentuale alta”.