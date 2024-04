Facciamo così: l'Inter quest'anno è stata la più forte così nessuno ha da ridire. Quindi stasera scopriamo chi c'è dopo i nerazzurri

Hanno fatto molto discutere, soprattutto tra addetti ai lavori, interisti e milanisti, le dichiarazioni di Pioli ieri in conferenza stampa sui rapporti di forza negli ultimi quatto anni tra il suo Milan e l'Inter: "L'Inter ha da quattro anni la squadra più forte del campionato ed ha vinto solo due scudetti. Noi non siamo mai stati la squadra più forte del campionato".

Innanzittutto, la volontà di base è stata chiara: sottolineare la grande impresa riuscita al Milan due anni fa, quando, seppur sottovalutata da praticamente tutti i pronostici, la sua squadra riuscì a strappare lo Scudetto all’Inter con un campionato ricco di qualità, evidente sia nella forza dei singoli che nel valore del collettivo, determinazione e fame di vittoria. Poi le discussioni, le riflessioni, le analisi, i commenti e le polemiche sulla frase del tecnico rossonero sono state tante. Per risolvere l'empasse facciamo così: quest'anno l'Inter è stata sicuramente, ampiamente e abbondantemente la squadra più forte del campionato.Chi, dunque, arriverà dietro i più forti? La sfida di questa sera tra Juventus e Milan potrebbe dire di più, soprattutto in caso di vittoria dei rossoneri. Stefano Pioli all'Allianz Stadium schiererà la miglior formazione possibile, considerando le squalifiche di Calabria, Tomori e Theo Hernandez; davanti a Maignan giocheranno, dunque, Musah adattato a destra, Thiaw e Gabbia centrali, Florenzi adattato a sinistra. Centrocampo e attacco titolari: Adli (in vantaggio su Bennacer) e Reijnders, poi il poker Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud. Ancora panchina per Chukwueze. Out Jovic.