Oggi Franco Baresi compie 64 anni: tanti auguri Capitano!

vedi letture

Oggi è il compleanno di Franco Baresi, grande ex difensore e capitano del Milan, che compie 64 anni. Cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, ha vestito la maglia rossonera per tutta la sua carriera, collezionando in tutto 719 presenze e segnando 33 gol. Baresi ha vinto con il Milan tutto quello che si poteva vincere, tra cui anche 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Tanti auguri Capitano!!!