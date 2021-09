Faivre a Téléfoot: "Avevo deciso di andare al Milan, con lo Strasburgo fuori per precauzione"

Romain Faivre ha rilasciato delle dichiarazioni all'emittente francese Téléfoot, parlando del mancato trasferimento al Milan durante l'ultima sessione di calciomercato: "Un club come il Milan che viene a cercarti, Paolo Maldini che ti chiama, fa sempre piacere, è lusinghiero. Avevo deciso con la mia famiglia e avevo preso la decisione di andare al Milan. Ho scelto di non giocare con lo Strasburgo per precauzione, non volevo compromettere il trasferimento in Italia. Penso che sia stato un errore ma abbiamo preso questa decisione, adesso ci siamo passati sopra e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Cosa vorrei? Una buona stagione con il Brest. Continuerò a lavorare per avere ancora migliori offerte"