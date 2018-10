Falli commessi, il Milan è la squadra più corretta della Serie A

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è un dato che più di tutti separa Inter e Milan in questo inizio di stagione: i falli commessi. I nerazzurri, con 112 irregolarità in 8 partite, occupano la quinta posizione in questa speciale classifica. I rossoneri, invece, con 69 falli in 7 gare, sono gli ultimi del campionato. È un Milan meno cattivo anche rispetto alla passata stagione: nelle prime sette partite di Gattuso, infati, tra il 2-2 di Benevento e il 2-1 di Cagliari, i falli commessi furono 97, ben 28 in più di quelli di questa prima fetta di campionato.