Bologna, Sassuolo, Juventus e Cremonese: sono questi gli unici clean sheet del Milan nel campionato in corso di Serie A. Quattro porte inviolate in 19 partite: un dato pazzesco in negativo, che testimonia quanto questa squadra stia facendo fatica ad essere solida e compatta difensivamente.