Fatih Terim: "L'Italia ha giocatori di altissimo livello, stasera sarà una partita combattuta"

Raggiunto da Sky, Fatih Terim, ex ct della Turchia, ex allenatore del Milan e oggi tecnico del Galatasaray, ha parlato degli Europei che inizieranno oggi: “La Turchia ultimamente si è trasformata in una squadra che difende meglio e che riesce a colpire meglio in contropiede avversari più forti di noi. L’abbiamo visto soprattutto nella partita giocata contro la Francia”.

E l’Italia?

“Ha un gruppo di giocatori di altissimo livello, sia in difesa che in attacco. Ha molte armi, ha un piano esatto in campo: gioca un 4-3-3 con giocatori che si muovono molto come Insigne e Bernardeschi. A centrocampo ha giocatori come Jorginho, Barella, Locatelli, Verratti”.

Come è cambiato il calcio italiano?

“Ai miei tempi si giocava un calcio molto difensivo, negli ultimi anni invece si gioca in maniera molto offensiva, basandosi sul possesso palla. La Serie A è diventato uno dei tre campionati europei nei quali si segna di più”.

Che gara si aspetta stasera?

“Penso che sarà una partita difficile, combattuta. L’Italia cercherà di tenere il possesso palla, noi cercheremo di chiudere bene gli spazi e mettere l’Italia in difficoltà, rispondendo in velocità. Per me l’Italia è una seconda casa, spero bene per loro. Un grande in bocca al lupo a entrambe le squadre”.