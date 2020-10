Felici: “Milan-Roma? I rossoneri con due tocchi erano in porta”

Ai microfoni di Centro Suono Sport, il giornalista Antonio Felici ha approfondito il match di ieri sera tra Milan e Roma: "Questo Milan non è quello di Berlusconi ma è una squadra alla portata della Roma. Il risultato è stato positivo, ma tutti i gol sono frutto di difese allegre e ballerine. La Roma poi ha avuto, come capita spesso, un approccio distratto agli inizi dei tempi. Non posso in questo senso chiamare in causa l’allenatore, che probabilmente non riesce a farsi sentire. Del suo gioco non mi convince il fatto che la squadra ha bisogno di troppi passaggi per innescare il trio d’attacco. Il Milan con due tocchi era in porta".