In questa “nuova” stagione si sono giocati il secondo e il terzo derby della storia del calcio femminile. Quello di campionato (3-1), tra l’altro, è stato il primo in assoluto in Serie A, mentre le altre due sfide si sono giocate in Coppa Italia. Lo scorso anno finì 5-3 per le rossonere, quest’anno 4-1. Le ragazze di Ganz, quindi, dominano sotto tutti gli aspetti sulle neroazzurre.