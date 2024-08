Ferragosto di lavoro per il Milan: oggi allenamento mattutino

vedi letture

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

Il programma prevede un allenamento al mattino.

IL REPORT DI IERI

Rossoneri a Milanello ieri mattina per l'allenamento in preparazione della prima giornata di campionato che vedrà il Milan impegnato a San Siro, sabato 17 agosto alle ore 20:45, contro il Torino.

Squadra subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita tramite alcuni esercizi con il pallone. Terminata la parte dedicata al riscaldamento, l'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sui passaggi, lavoro tattico a seguire prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.