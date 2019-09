Ferrante: "Giampaolo un grande allenatore. Se tutti sposano la sua idea di gioco, allora ti diverti"

A Stadio Aperto Marco Ferrante, ex giocatore, su Giampaolo: "Ho avuto la fortuna di averlo ad Ascoli e siamo arrivati 8° con una squadra mediocre. È un grande allenatore. Se tutti sposano la sua idea di gioco, allora ti diverti. Gestire squadre di prima fascia però è diverso, ci sono tante prime donne e serve la personalità giusta. Marco secondo me ce l'ha, ma deve essere aiutato dalla dirigenza. Altrimenti si fallisce, come ha fatto Gasperini all'Inter. Tranne qualche eccezione, come Allegri a Cagliari e Sarri a Empoli, quando le cose vanno male si caccia sempre l'allenatore. Ci vuole tranquillità, anche se la piazza non te lo permette".