Ferrari: "Bravo Milan per Kalulu, Moncada conosce bene il mercato francese"

Fabrizio Ferrari, intermediario ed esperto di mercato francese, è intervenuto a TMW Radio e ha parlato di Piere Kalulu, futuro calciatore rossonero: "Credo che abbiano fatto molto bene a prendere uno scout come Moncada che conosce bene le sfumature del mercato francese. Non so dire se potrà inserirsi immediatamente nel Milan: il livello dei giovani francesi fa sempre sognare, ma bisogna poi dimostrarlo sul campo. Bravi quelli del Milan a sbaragliare la concorrenza che come sempre c'è sui ragazzini della Ligue 1. In Francia si verificano sempre addii a scadenza, basta vedere Kouassi o Aouchiche del PSG per esempio".