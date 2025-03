Ferrari: "La volontà di Bondo era di andare al Milan ed è stato fatto tutto in qualche ora"

L'agente Fabrizio Ferrari è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Milan-Bondo, si aspettava una trattativa così veloce?

"Sicuramente è stata una situazione particolare. Mi ero sentito nel poemriggio con Galliani e sperava di tenerlo al Monza. Poi c'è stata un'accelerata improvvisa e siamo tutti scattati per cercare una soluzione".

C'erano stati altri movimenti?

"Avevo fatto chiacchiere con Fiorentina, Lazio, Bologna, Atalanta, ma nessuna si era mossa concretamente. La volontà del calciatore era quella di andare al Milan ed è stato fatto tutto in qualche ora".

Si aspettava un salto così veloce?

"Sì, dal punto di vista delle prestazioni. Nell'ultimo mese, prima del piccolo infortunio, era stato uno dei migliori in Serie A. No come passaggio immediato al Milan, perché nell'idea di Galliani era di rimanere fino a fine stagione e poi partire. La situazione di classifica del club ha portato a questa accelerata".

Quale il miglior acquisto dell'ultimo campionato?

"Il Milan con Bondo (ride, ndr). Però devo dire la verità, secondo me il Napoli con Lukaku e Tavares alla Lazio".