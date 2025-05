Tomori cerca nuove conferme al Milan in questo finale di stagione

vedi letture

La stagione di Fikayo Tomori è lo specchio perfetto della confusione che quest'anno c'è stata dalle parti di Milanello. Da titolare inamovibile ad alternativa, fino a diventare addirittura la quarta scelta. Oggi il centrale inglese è tornato titolare nel Milan, grazie anche ad un cambio di modulo che ne sembrerebbe esaltare le qualità.

Dopo aver rifiutato Juventus e Tottenham lo scorso gennaio, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport in questo finale di stagione Fikayo Tomori cerca nuove conferme, anche per capire di più in merito al suo futuro, che potrà essere tanto in rossonero come no.