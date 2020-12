Ferrero: "Milan? Torneranno a casa sudati per i due gol che gli faremo"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha parlato della panchina blucerchiata e anche della prossima sfida contro il Milan: "Il futuro di Ranieri non è assolutamente in discussione. Non ci sono problemi. Dopo la partita ci siamo parlati per discutere della prestazione ma questo accade ogni volta, non solo dopo il Torino. Il primo tempo non mi è piaciuto, per fortuna Audero ha parato tutto. E' un portiere top. Il Milan? Mi auguro che se ne tornino a casa sudati, ma non per la fatica ma per i due gol che gli faremo".