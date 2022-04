Festa: "Con un via libera per il nuovo stadio, Investcorp potrebbe partecipare all'operazione"

MilanNews.it

Carlo Festa, giornalista de "Il Sole 24 Ore", è intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti soffermandosi anche sulla potenziale strategia di Investcorp in relazione alla costruzione del nuovo stadio del Milan: “Investcorp ha un braccio finanziario dedicato al settore immobiliare. Ha già investito a Roma e Milano, dove detiene il palazzo di Gucci. Ha investito anche in Europa, in particolare nel Regno Unito e in Germania. Nel caso in cui venga dato il via libera allo stadio potrebbe partecipare all’operazione con questa sua società. Credo che quella di Investcorp sia una strategia che punti a creare un marchio globale come ha già fatto su tante sue altre società”.