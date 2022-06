Fifa, 117 federazioni hanno richiesto l'accesso allo 'Schema di sviluppo del talento'

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Sono 117, su 211 totali, le federazioni affiliate alla Fifa che hanno fatto richiesta per accedere allo 'Schema di sviluppo del talento', un programma pensato per sviluppare il talento calcistico in ogni angolo del mondo. Quello che, sintetizzando, la Fifa definisce Tds, offre assistenza alle federazioni per raggiungere il loro pieno potenziale e porta avanti le misure adottate per ridurre la disparità nel livello del calcio tra le diverse regioni del mondo. La finestra per presentare le domande si chiude il 30 giugno e finora tra le 117 che hanno fatto richiesta ci sono campioni del mondo come Germania e Argentina, ma anche federazioni più piccole come Guam e Barbados. "L'obiettivo della Fifa è quello di organizzare le competizioni, ma non solo. È anche quello di sfruttare l'esperienza per migliorare questo sport, far sì che sia giocato da più persone, ma anche ad un livello migliore", ha detto il direttore tecnico della Fifa Steven Martens. Uno dei pilastri del Tds è lo scambio di conoscenze. Per questo nelle ultime settimane, sono state riunite grazie a questo progetto federazioni affiliate provenienti da Europa, Africa e Oceania, con l'obiettivo di scambiare le loro opinioni sul sostegno allo sviluppo dei giovani e discutere le sfide condivise. "Uno schema stimolante", ha dichiarato Roberto Martinez, ct del Belgio. "Un lavoro incredibile che porterà chiari benefici a tutte le federazioni ma anche al calcio in generale". (ANSA).