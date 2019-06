FIFA 19, svelata la squadra della stagione in Serie A: presenti due rossoneri

Campionati finiti, anche per il calcio virtuale. La EA Sports, come ogni anno, ha pubblicato le formazioni TOTS (Top Of The Season) di tutti i maggiori campionati. Per la Serie A, tra titolari e riserve sono presenti due giocatori rossoneri: Gigio Donnarumma con uno spaventoso rating di 95 (secondo miglior portiere del gioco) e Kris Piatek 91 di overall. Curiosa la stagione sportiva del bomber polacco su FIFA 19: partito con un modesto 70 di valutazione, gol dopo gol ha raggiunto l'attuale valore d'eccellenza.