FIFA e UEFA vietano le trasferte ai tifosi per i match di settembre delle qualificazioni a Qatar 2022

È ufficiale: FIFA e UEFA vietano le trasferte ai tifosi per le partite di qualificazioni ai Mondiali previste ad inizio settembre. La causa, ovviamente, resta il rischio contagio, dopo l'aumento dei casi in diversi paesi europei. Con una lettera inviata alle varie federazioni calcistiche, i due organi hanno formalizzato la decisione, che sarà riesaminata a ottobre e novembre in collaborazione con i vari governi.