FIFA, la lettera alle nazionali di Qatar 2022: "Non vi fate trascinare in battaglie ideologiche"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sky Sports UK rivela in esclusiva una lettera diramata dalla FIFA, e dal suo presidente Gianni Infantino, e rivolta alle nazionali che prenderanno parte a breve al Mondiale di Qatar 2022. Nella missiva, alla quale ha lavorato anche l'ufficio del segretario generale Fatma Samoura, viene esplicitato l'invito alle varie selezioni e ai loro protagonisti di concentrarsi solo sul calcio giocato, lasciando perdere le proteste sociali che vorrebbero i protagonisti della Coppa del Mondo nelle vesti di promotori di iniziative di protesta per sensibilizzare.

Dalle condizioni alle quali sono stati sottoposti i lavoratori che hanno contribuito alla realizzazione delle infrastrutture fino alle leggi di carattere discriminatorio verso gli omosessuali, la carne al fuoco non manca. "Per favore, ora concentriamoci sul calcio - inizia così la lettera a doppia firma - Sappiamo che ci sono sfide e difficoltà politiche in tutto il mondo, ma per favore non lasciate che il calcio venga trascinato in ogni battaglia ideologica che esiste", si legge nello stralcio pubblicato.