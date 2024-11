FIFA The Best 2024, non solo Maignan: anche Pulisic tra i candidati

Nelle scorse ore la FIFA ha annunciato le candidature per la nona edizione dei premi "The Best FIFA Football Awards". Per la prima volta da quando questo evento è stato istituito, i tifosi potranno votare direttamente sul sito ufficiale della stessa FIFA le top 11 maschili e femminili.

Oltre a Mike Maignan, il Milan verrà rappresentato anche da Christian Pulisic, rientrato tra i candidati nel ruolo di centrocampista per il The Best FIFA Men's 11:

Luciano Acosta (Argentina), Cincinnati

Thiago Almada (Argentina), Atlanta/Botafogo

Alex Baena (Spagna), Villarreal

Jude Bellingham (Inghilterra), Real Madrid

Hakan Calhanoglu (Turchia), Inter

Eduardo Camavinga (Francia), Real Madrid

Phil Foden (Inghilterra), Manchester City

Ganso (Brasile), Fluminense

Toni Kroos (Germania), Real Madrid/ritirato

Takefusa Kubo (Giappone), Real Sociedad

Fermin Lopez (Spagna), Barcellona

Martin Odegaard (Norvegia), Arsenal

Dani Olmo (Spagna), Lipsia/Barcellona

Cole Palmer (Inghilterra), Chelsea

Christian Pulisic (USA), Milan

Declan Rice (Inghilterra), Arsenal

Rodri (Spagna), Manchester City

James Rodriguez (Colombia), São Paulo/Rayo Vallecano

Fabian Ruiz (Spagna), PSG

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Germania), Bayer Leverkusen

Granit Xhaka (Svizzera), Bayer Leverkusen