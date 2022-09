Fifa: vola mercato estivo, spesi 5 miliardi e +30% su 2021

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Numeri e valore economico in netta crescita per il calcio mercato internazionale nella finestra estiva (1 giugno-1 settembre): secondo un rapporto della Fifa, i club di tutto il mondo hanno speso nel complesso circa cinque miliardi di dollari (quasi l'equivalente al cambio attuale euro), con una crescita del 29,7% sul 2021, per 9.717 trasferimenti internazionali di giocatori professionisti, +16,2% sullo scorso anno e nuovo massimo storico. In crescita i numeri del calcio femminile, con 684 trasferimenti (+14,4%) che sono il nuovo massimo. L'importo delle commissioni per gli agenti è di circa 500 milioni, con un aumento di ben il 30%. (ANSA).