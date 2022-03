MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina Il Giornale, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha chiesto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, la capienza del 100% per Italia-Macedonia, match valido per i play-off di qualificazione ai Mondiali in programma il prossimo 24 marzo a Palermo.