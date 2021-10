Figc, svelato il nuovo logo istituzionale ideato da Publicis Groupe

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - La Figc ha svelato il primo logo istituzionale ideato Independent Ideas, agenzia creativa di Publicis Groupe. L'immagine della Figc si rinnova, affiancando allo scudetto (che continuerà ad essere utilizzato sulle maglie) un logo moderno e autorevole che raffigura, anche graficamente, il processo di innovazione voluto dal presidente Gabriele Gravina. "La Nazionale vittoriosa sul campo - afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina - ha una grande squadra che la supporta fuori dal terreno di gioco, contraddistinta dalla stessa passione e dalla medesima professionalità con cui gli Azzurri hanno affrontato le gare dell'Europeo. Oggi diamo a questo team straordinario, e a tutta l'organizzazione federale, un simbolo nuovo in cui riconoscersi, che muove dalla nostra tradizione per proiettare la Federcalcio verso le sfide del futuro. Desidero ringraziare Lapo Elkann e Independent Ideas per aver interpretato al meglio le motivazioni che contraddistinguono il nostro lavoro". "Disegnare il logo della FIGC - sottolinea il presidente della Fondazione Laps e di Independent Ideas Lapo Elkann - è per me motivo di estremo orgoglio e felicità; da italiano non c'è nulla che può rendermi più fiero. Il logo che abbiamo disegnato coniuga la tradizione gloriosa della Federazione con l'innovazione e l'autorevolezza, elementi propri del nostro Paese e dei suoi abitanti". (ANSA).