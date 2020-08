Figc:Cristiana Capotondi capodelegazione Nazionale femminile

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - La Figc ha ufficializzato i capidelegazione delle Nazionali per la prossima stagione. Gianluca Vialli è stato confermato capodelegazione della Nazionale maggiore guidata dall'amico ed ex compagno di squadra Roberto Mancini, che a settembre tornerà in campo per i primi due match di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Paesi Bassi, mentre la nuova capodelegazione della Nazionale Femminile è Cristiana Capotondi, una delle attrici italiane più apprezzate che dal novembre 2018 è anche vicepresidente della Lega Pro. Prenderà il posto di Barbara Facchetti, che assume il ruolo di team manager delle Azzurre, iniziando la sua nuova avventura in occasione delle due gare di settembre con Israele e Bosnia Erzegovina valide per le qualificazioni al Campionato Europeo. "Sono molto emozionata per la nomina - sottolinea la neo capodelegazione - e voglio ringraziare il presidente federale Gabriele Gravina per la fiducia accordata. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova esperienza e mettermi a disposizione della Ct Milena Bertolini, dello staff e delle calciatrici in vista degli importanti appuntamenti che ci attendono nei prossimi mesi. Sarà un onore dare il mio apporto al lavoro delle Azzurre e sostenerle in un viaggio che, a livello culturale e sociale, vale molto di più di quanto non possa esprimere il solo successo sportivo". Massimo Paganin resta a capo della delegazione dell'Under 21, con Vincenzo Marinelli confermato nel ruolo di dirigente accompagnatore, mentre Evaristo Beccalossi, Gianfranco Seriolie Filippo Corti saranno rispettivamente capodelegazione della Nazionale Under 20, dell'Under 19 e dell'Under 17. Confermati anche il capodelegazione della Nazionale di Beach Soccer, Ferdinando Arcopinto, e delle Nazionali Femminili Giovanili, con Patrizia Recandio all'Under 23 e all'Under 19 Femminile e l'ex olimpionica di sci Manuela Di Centa all'Under 17 e all'Under 16. Il capodelegazione della Nazionale di Calcio a Cinque verrà definito con la ripresa dell'attività prevista nei prossimi mesi. (ANSA).