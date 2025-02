Figo: "Al Milan Joao Felix ha trovato un altro portoghese, Rafa Leao, che è fortissimo"

Luis Figo, ex calciatore tra le tante dell'Inter che oggi ha lanciato un brand di occhiali da sole, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport sull'arrivo di Joao Felix nella Milano rossonera: "Joao negli ultimi anni non ha avuto fiducia tra i titolari nelle sue squadre e questo ha influenzato sicuramente le sue prestazioni. Se lui vuole, può avere un rendimento altissimo. Dipende sempre dalla voglia dal giocatore e dall'ambiente che trova. Al Milan Joao ha trovato un altro portoghese, Rafa Leao, che è fortissimo".

Le ultime in vista dell'Empoli: Joao Felix dal 1'

Battere l’Empoli pensando al Feyenoord: questa è l’idea, a cui si aggiunge quella preferita di Conceicao, cioè il 4-4-2. In porta Maignan. In difesa cambiano i due centrali con Gabbia e Thiaw che prenderanno il posto di Tomori e Pavlovic. Sulle corsie laterali confermati Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo turno di riposo per Reijnders e spazio dal primo minuto per Fofana e Musah, con quest'ultimo che sarà poi squalificato in Champions. Come esterni di centrocampo ci saranno Sottil a destra (esordio dal primo minuto per l'ex Fiorentina) e Pulisic a sinistra, con Leao che partirà ancora dalla panchina per un fastidio alla caviglia. La coppia di attaccanti sarà quella composta da Joao Felix, all'esordio da titolare, e Abraham; Gimenez in panchina.