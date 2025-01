Figuraccia Milan: a Torino squadra scarica, altri punti pesanti lasciati per strada

vedi letture

Il Milan cade per la prima volta nell'era Conceicao e lo fa nel peggiore dei modi contro la Juventus. Una sconfitta che oltre ad evidenziare i già netti e visibili problemi della rosa, troppo corta e con nessun acquisto nel reparto giusto, complica anche il piano classifica. Brusco stop per il Diavolo che quindi vede la Juventus allungare a +6 e la zona Champions, oltre alle già consolidate Lazio e Fiorentina.

Scarichi e quasi senza nessuna energia

Il secondo tempo del Milan all'Allianz Stadium è da Horror Maniaci. Molti palloni gestiti male e con superficialità, quasi mai nessuna palla gol chiara creata. In occasione dell'1-0 Emerson tiene in gioco Mbangula e poi devia lui stesso il pallone nella porta di Maignan. Nel raddoppio juventino c'è stato tutto lo spazio utile ai bianconeri di poter imbucare per Weah e dargli l'1-1 con Tomori, non proprio un fulmine nel contrastare il figlio di George. Al Milan servono acquisti, energia e nuove idee. La palla adesso palla alla dirigenza.