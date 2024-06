Finale Euro U17, titolari Camarda, Liberali e Sala. Ancora out Longoni

vedi letture

Sono ben quattro i rossoneri che oggi tenteranno di fare la storia con l'Italia under 17. Alle 19.30, a Limassol (Cipro), gli Azzurrini scenderanno in campo per la finalissima degli Europei di categoria contro il Portogallo, a caccia del primo titolo della storia in questa categoria dopo tre finali perse. La squadra di mister Favo poggia su quattro giocatori del Milan. Uno, purtroppo, dopo una grande prima parte di competizione, è ai box: si tratta del portiere Alessandro Longoni che ha dato forfait anche nella semifinale per via di un colpo alla testa.

Gli altri tre sono invece titolarissimi. Si tratta di Emanuele Sala, Mattia Liberali e soprattutto del bomber Francesco Camarda: tutti e tre già protagonisti con la Primavera quest'anno. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Italia e Portogallo.

ITALIA (4-3-1-2): Pessina; Benjamin, Verde, Natali, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi. A disp.: Nunziante, Mantini, Garofalo, Ballo, Nardin, Lontani, Lauricella, Campaniello, Orlandi. All. Favo

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Ferreira; Edgar Mota, Rui Silva, Rafael Mota, Martin Cunha; Rodrigo Mora, Eduardo Felicissimo, Joao Simoes; Geovany Quenda, Gabriel Silva, Eduardo Fernandes. A disp.: Miguel Gouveia, Duarte Soares, Joao Trovisco, Cardoso Varela, Alfonso Sousa, David Daiber, Alfonso Meireles, Tiago Ferreira, Alfonso Patrao. All. Santos