Finale Euro2020, Chiellini: "Gli inglesi avevano molta più tensione di noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'interno dell'intervista al The Times, Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, ha parlato anche della finale di Euro2020: "I nostri avversari avevano molta più pressione di noi, a volte ti dà energia, ma a volte è un ostacolo. Noi abbiamo percepito questa paura. Forse non paura… Ma il loro nervosismo, la loro tensione. All'intervallo eravamo in svantaggio ma nello spogliatoio c'era tranquillità. Eravamo sicuri di segnare se fossimo riusciti a tenere la palla. Tenere i nervi saldi è stata la cosa più importante e poi siamo stati fortunati ai rigori. Un pareggio è stato il risultato più giusto per quella partita".