Finita la Coppa d'Africa: Nigeria seconda. Chukwueze presto a Milano

La Costa d'Avorio vince la terza coppa d'Africa della sua storia. Finisce 2-1 la finalissima contro la Nigeria, al gol segnato dall'ex Udinese Troost-Ekong ha risposto Kessie al quarto d'ora della ripresa: a decidere il match è stato invece Haller a dieci minuti dal termine, nulla da fare per Osimhen, Lookman e Chukwueze, tutti e tre in campo dal primo minuto. Sorride invece N'Dicka, il difensore della Roma ha vinto all'esordio nella competizione. Gli ivoriani tornano al successo dopo aver trionfato nel 2015 - contro il Ghana - e dopo il trionfo nel 1992 sempre contro i ghanesi.

È stata una competizione davvero incredibile per i padroni di casa, che hanno iniziato nel peggior modo possibile la fase a gironi: vittoria all'esordio contro la Guinea Bissau, poi le sconfitte contro la Guinea Equatoriale e contro la Nigeria, risultati che hanno portato all'esonero del commissario tecnico Jean-Louis Gasset. Successivamente gli ivoriani sono passati grazie ai risultati incrociati delle terze classificate, da quel momento in poi è cambiato tutto: vittoria ai rigori contro il Senegal e ai supplementari contro il Mali, infine il successo in semifinale contro il Congo. L'ultimo successo della Nigeria risale invece al 2013 nella finale vinta contro il Burkina Faso.

A breve Samuel Chukwueze tornerà a Milano, pronto per essere sin da subito disponibile per i prossimi impegni del Milan.