Fiorentina, Commisso vuole blindare Vlahovic: 18 milioni fino al 2025 e 2 di commissioni

La Fiorentina continua a lavorare al rinnovo di Dusan Vlahovic, con Commisso che vorrebbe archiviare la pratica entro il suo ritorno negli USA previsto per la prossima settimana, ovvero dopo il match interno contro il Napoli. La nuova proposta supera ampiamente i 4 milioni di euro l'anno (comprensivi di bonus), offerta che permetterebbe al serbo di essere il più pagato degli ultimi anni, anche più di Ribery. 18 milioni fino al 2025, con 2 milioni previsti anche per i suoi agenti che i viola sperano di incontrare a breve in Italia. All'interno dell'accordo anche una clausola rescissoria che potrebbe oscillare tra 70 e 80 milioni di euro, che però non sarà un problema per l'eventuale firma del giocatore. La palla passa tra i piedi del bomber, che dovrà decidere se firmare o meno il prolungamento per legarsi ancora di più al club che lo ha lanciato nel grande calcio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.