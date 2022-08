Fiorentina, con Barak siamo ai dettagli. Mesi fa era stato accostato anche al Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina ha chiuso virtualmente il colpo Antonin Barak. Il centrocampista ceco arriva dall’Hellas Verona dopo un’ottima annata condita da 11 gol in 29 partite di campionato. Il club di Rocco Commisso verserà nelle casse gialloblù 2 milioni di euro per il prestito oneroso. Poi l’accordo prevede un obbligo di riscatto condizionato a 10 milioni. Non è finita qui perché è prevista anche un'ulteriore parte di bonus derivante dal raggiungimento di obiettivi legati al suo rendimento personale. Qualora questi bonus dovessero scattare tutti, il totale dell'operazione potrebbe arrivare intorno ai 14 milioni di euro. Il giocatore è pronto per svolgere le visite mediche e firmare l’accordo con la nuova società. Barak nei mesi scorsi era stato anche accostato al Milan, che però poi ha preferito virare su altri giocatori. La Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport, non si ferma qui dato che a centrocampo è interessata a Nedim Bajrami dell’Empoli. Sempre con l’Empoli il club toscano ha in ballo il ritorno Szymon Zurkowski, tornato alla base dopo il prestito della scorsa stagione.