Fiorentina, i convocati per il Milan: ci sono Ribery e Bonaventura

Pochi minuti fa la Fiorentina ha reso noti i convocati per la gara con il Milan. Cesare Prandelli recupera anche Callejon così che tra i viola non si segnala nessuna defezione per la gara con i rossoneri. Questo l'elenco completo:

Portieri: Brancolini, Dragowski, Terracciano.

Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Borja Valero.

Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouamé, Montiel, Ribery, Vlahovic.