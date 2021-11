Fiorentina-Milan, Ibra ultimo a mollare: le pagelle dello svedese

Ibrahimovic è stato il migliore in campo nel Milan, l’ultimo a mollare nella difficile notte di Firenze. Stamane i principali quotidiani sportivi hanno elogiato lo svedese, premiandolo con voti alti in pagella.

Corriere dello Sport 7: “Segna subito, ma è in posizione irregolare. Di testa, poi, su cross di Kjaer non inquadra lo specchio della porta. Riapre la gara con una doppietta, giocatore più “anziano” di sempre a realizzare una marcatura multipla in A”.

Tuttosport 8: “Gli viene giustamente annullato per fuorigioco un gol dopo appena 5 minuti di gioco. Ma quando invece parte da posizione regolare, sul finire del primo tempo, mette fuori di testa un’occasione assai propizia. Si scatena nella ripresa, due gol e una traversa che poi finisce in gol”.

La Gazzetta dello Sport 7: “Sbaglia un paio di gol nel momento della reazione necessaria, nel primo tempo, ma come sempre è l’ultimo ad arrendersi. Quando la squadra è tramortita, la prende per mano e non spreca più niente”.