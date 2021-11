Fiorentina-Milan, Kessie capitano rossonero con Kjaer vice

Con Romagnoli in panchina e Calabria non convocato, sarà Franck Kessie il capitano del Milan nella sfida di stasera contro la Fiorentina; vice-capitano, Simon Kjaer. Applicato, in questo caso, il 'criterio di anzianità': l'ivoriano, infatti, ha collezionato 196 presenze in maglia rossonera, più di tutti gli altri giocatori in formazione titolare.