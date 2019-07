Fiorentina, Montella: "Mercato? Vorrei tutto e subito ma serve pazienza"

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa per presentare il ritiro di Moena in Trentino ma soffermandosi anche sui piani societari in vista del mercato estivo: "Già nei mesi scorsi abbiamo detto che si ripartiva. Abbiamo azzerato tutto. Ci sono dei cicli anche da chiudere. Serviva fare questo, si riparte e io ho tanto entusiasmo. Io devo capire le risorse della Fiorentina, il loro livello e l'attitudine verso il nuovo progetto e percorso. Ho sentito la conferenza di Pradè, ci ha chiesto di avere calma ma anche che ci farà una squadra competitiva sotto i dettami della proprietà che è ci ha portato già tanto entusiasmo. Abbiamo voglia di ripartire, con un po' di pazienza e me la chiedo anche a me stesso, perché un allenatore vorrebbe avere tutto e subito".