Fiorentina, ora lo sprint per Duncan. Ma ci sono anche Milan e Torino

La Fiorentina alza il pressing per Alfred Duncan. Come riporta oggi Tuttosport, dopo Cutrone i viola proveranno a chiudere a breve anche per il centrocampista ghanese, prima scelta di mister Iachini visto il passato comune dei due al Sassuolo.

Concorrenza agguerrita - Su Duncan, però, ci sono tanti altri club, come Milan e Torino: una concorrenza sddsi agguerrita che, insieme alle richieste altissime dei neroverdi (20 milioni di euro), stanno complicando la trattativa. A breve nuovo incontro tra i club, Soualiho Meité del Torino e Seko Fofana dell'Udinese restano le alternative per la mediana gigliata.