Fiorentina, passi avanti per Jovic. In passato il giocatore è stato vicino al Milan

Come riportato dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina e Luka Jovic si sono già scambiati il fatidico sì. Ora, non resta che organizzare il come e il quando di un affare ben avviato. Dopo il 30 giugno, quando il club di Rocco Commisso chiuderà il bilancio, le parti potranno ricominciare a trattare e definire il tutto. In Spagna dicono che i Blancos chiederebbero l’inserimento di un obbligo di riscatto, o almeno una formula di prestito biennale, mentre i viola preferirebbero il semplice diritto. Salvo sorprese Jovic dovrebbe fare in tempo ad arrivare a Firenze per essere uno dei volti nuovi nel ritiro di Moena che partirà il 10 luglio. In passato Jovic è stato a lungo seguito dal Milan, che però non ha mai affondato il colpo. Nell’ultima stagione al Real Madrid il classe 1997 ha giocato appena 549 minuti (distribuiti su 19 partite) e segnato un solo gol.