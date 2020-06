Fiorentina, rinnovo o addio: a fine stagione l'incontro decisivo per il futuro di Milenkovic

A fine stagione andrà in scena l'incontro decisivo tra l'entourage di Nikola Milenkovic e la Fiorentina per decidere il futuro del difensore in scadenza nel 2022. Il giocatore ha già attirato le attenzioni di diversi club in Italia e soprattutto in Premier League, con il club viola che non lascerà partire per offerte inferiori ai 30 milioni di euro anche se ogni valutazione è prematura visto che si parlerà anche di rinnovo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.