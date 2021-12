Fiorentina, sbloccati 95 milioni per il Franchi. Il Castellani ospiterà i viola durante i lavori

Il Ministero della Cultura negli scorsi giorni ha approvato in via definitiva il contributo di 95 milioni di euro in arrivo per la ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze. L'obiettivo è quello di giocare la prima partita nel "nuovo" Franchi all'inizio della stagione 2026-2027 con i lavori che dovrebbero partire entro la fine del 2023. La Fiorentina di Commisso segue interessata i passaggi che porteranno all'assegnazione del progetto, ma intanto si cautelano prevedendo la possibilità di dover giocare alcune partite lontane da "casa". In questo senso ci sarebbe un accordo di massima con il presidente dell'Empoli Corsi per disputare alcune gare al Castellani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.