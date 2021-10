Fiorentina, Vlahovic rimane impassibile nonostante le voci di mercato che lo riguardano

Le vicende di mercato che riguardano Dusan Vlahovic si intrecciano con molti grandi club, italiani e non, fra cui anche il Milan. Come scritto dal Corriere Fiorentino, l’attaccante non sente la pressione derivante dagli spifferi che parlano del suo futuro e rimane impassibile. Il giocatore non sembra per niente influenzato e lo dimostrano i 10 gol messi a segno in 13 partite da inizio stagione fra Fiorentina e Nazionale serba.