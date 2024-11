Flop allo United: Juve pronta su Zirkzee va via a gennaio

Nel corso di quest'estate Joshua Zirkzee ha rappresentato essere il sogno di mercato di tutti i tifosi milanisti. L'ex attaccante del Bologna ha alla fine optato per la soluzione Manchester United, che al momento non si starebbe rivelando essere vincente. Con l'esonero di ten Hag tante cose potrebbero cambiare dalle parti di Old Trafford, con l'olandese che a quanto pare potrebbe lasciare l'Inghilterra a soli sei mesi dal suo arrivo.

Chissà se a questo punto la situazione si è ribaltata, con il Milan che è un rimpianto per Zirkzee e non viceversa, ma a tutti è concessa una seconda possibilità, motivo per il quale nel momento in cui l'olandese dovesse andare via nel prossimo calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a riportare in Serie A l'attaccante. A riportarlo è questa mattina Tuttosport.