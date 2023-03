Florenzi a DAZN: "Siamo tanto arrabbiati, rimbocchiamoci le maniche e pensiamo alla prossima"

Su Daniel Maldini: “Gli abbiamo messo un po’ la testa a posto mandandolo in prestito in un posto che non conosce, spero che abbia preso la patente o stia studiando per prenderla”.

Cosa significa per voi essere tornati nelle prime 8? “La storia del Milan parla chiaro. Era troppo tempo che il Milan non stava lì, 11 anni. Abbiamo riportato questa squadra su grandi palcoscenici, proveremo a fare del nostro meglio giocando il nostro calcio”.