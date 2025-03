Florenzi: "Possiamo puntare ancora al quarto posto. Basta chiacchiere, dobbiamo fare di più con i fatti"

In merito alla stagione complicata del Milan, Alessandro Florenzi ha spiegato a SkySport24: "Abbiamo iniziato con un allenatore diverso rispetto agli ultimi 5 anni, dopodichè ci sono state scelte che hanno portato a un altro allenatore. Ovvio che con queste situazioni non è mai facile, soprattutto per un gruppo giovane come il nostro. Non deve essere una scusa o un alibi: si vince tutti e si perde tutti, vuol dire che tutti hanno le responsabilità quando succede qualcosa che non va. Allenatore, giocatori, società.

Se crediamo ancora al quarto posto? Possiamo puntare al quarto posto, ovvio che è difficile e dobbiamo pensare a quello, partita dopo partita. Dobbiamo giocare veramente come se fosse una finale e non con le chiacchiere. Siamo stati molto bravi a chiacchierare quest’anno ma dobbiamo fare di più con i fatti".