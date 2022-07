Florenzi su Leao: "In lui rivedo Mbappè. Rafa ha tutto, manca solo la voglia di stare nella partita"

MilanNews.it

Parole al miele quelle rilasciate da Alessandro Florenzi per il suo compagno di squadra Rafael Leao alla Gazzetta dello Sport questa mattina. Parole dolci, sì ma che devono anche motivare il portoghese a continuare a migliorarsi, in perfetto stile Florenzi. Così si è espresso il 25 rossonero: "Rafa deve fare un passo a livello di testa, ma non perché non la abbia. Parlo di altro, della voglia di stare in partita, di non fare un dribbling per forza. Gli manca questo ed è poco, perché tutto il resto c’è. In lui io rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai. Rafa però è lì. Rafa è un giocatore vero, ma non diteglielo".