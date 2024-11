Fofana è insostituibile, assist da applausi: le pagelle del mediano francese

Non ci si può nascondere dietro a un dito, Youssouf Fofana sta pian piano diventando imprescindibile per lo schieramento tattico rossonero. Il centrocampista francese sta prendendo le misure con la nuova realtà e partita dopo partita sembra essere un giocatore migliore e ancora più decisivo. Anche ieri con lo Slovan Bratislava è stato uno dei migliori, se non il migliore, in campo: solita diga in mezzo e anche lo sfizio di un gran bell'assist per il gol di Leao.

La Gazzetta dello Sport lo loda così nelle sue pagelle: "Il tracciante con cui innesca il 2-1 di Leao è da applausi. Aggiunge una prestazione di spessore. In questo momento in mezzo al campo è insostituibile". Applausi per il suo passaggio decisivo anche da parte di Tuttosport: "Alza la testa e trova la giocata più importante della partita: il filtrante per Leao".

LE PAGELLE DI FOFANA

Gazzetta - 7

Corriere dello Sport - 6.5

Tuttosport - 7

MN - 7

TMW - 6.5