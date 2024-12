Fofana insostituibile: il francese mette a referto l'ennesimo assist vincente, i suoi numeri stagionali

Il francese è diventato un vero e proprio elemento chiave di questo gruppo. Non solo una diga davanti alla difesa, ma anche assist-man. Col Verona trova un corridoio pazzesco, quasi da trequartista per lanciare Reijnders. E’ il migliore acquisto della campagna estiva del Milan. Solo nel 2021/22 (quattro in 33 presenze) e nel 2023/24 (quattro in 32 gare) entrambe con la maglia del Monaco, Youssouf aveva servito più assist stagionali nei Big-5 campionati europei (tre in 15 match con il Milan in questa Serie A).

Se il Milan è riuscuto a ritrovare un po' di equilibrio in mezzo al campo, e a prendere meno gol dietro. Prego, ringraziare Youssouf Fofana.