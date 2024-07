Fofana mediano e non solo: l'anno scorso ha anche segnato 4 gol

vedi letture

Se il Milan sta spingendo tanto per Yossouf Fofana un motivo ci sarà, anche perché il centrocampista francese non è un semplice mediano, ed i numeri registrati nella passata stagione non possono fare altro che confermarlo.

Nella 2023/24 il classe '99 ha segnato più gol di ogni centrocampista del Milan, non considerando ovviamente in questo discorso Ruben Loftus-Cheek, visto che il metro di paragone è stato fatto con quei calciatori che l'anno scorso hanno giocato nei due di centrocampo dello scacchiere di Stefano Pioli, quindi Adli, Bennacer, Pobega, Musah e Reijnders. L'unico che è riuscito ad eguagliare Fofana è stato proprio l'olandese, che come il giocatore del Monaco ha messo a segno 4 gol nella passata stagione, il resto non sono andati oltre alle due reti.

YOUSSOUF FOFANA: I NUMERI NELLA STAGIONE 2023/24

PARTITE GIOCATE: 35

GOL: 4

ASSIST: 4

CARTELLINI GIALLI: 3

CARTELLINI ROSSI: //

MINUTI GIOCATI: 2973'

FIDUCIA FOFANA

Il Milan, chiuso il capitolo centravanti titolare con l'arrivo di Alvaro Morata che si concretizzerà nelle prossime ore tra visite mediche e firma sul contratto, ora può approfondire anche le trattative per gli altri ruoli per i quali c'è la necessità di un miglioramento. In questo senso il club rossonero rimane vigile su un centrocampista e si tiene aperte le possibilità anche per un terzino destro. Titola così la Gazzetta dello Sport: "Fiducia Fofana". E poi su Emerson Royal: "Il Milan temporeggia".

Per quanto riguarda Youssouf Fofana, candidato numero uno per un posto in mezzo al campo nella squadra di Fonseca, il Milan ha raggiunto l'accordo con il giocatore il quale spinge per il trasferimento in rossonero. Il suo contratto con il Monaco scade nel 2025 e quindi il Diavolo ha più possibilità di strappare un sì a costi contenuti. La trattativa per Emerson Royal, invece, si è arenata. Per il terzino brasiliano il Tottenham chiede oltre 20 milioni, cifra ritenuta eccessiva dal Milan.